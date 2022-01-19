Создание веб-дизайна, баннеров для интернет-рекламы и оформление соц. сетей.
Здравствуйте 👋, меня зовут Арсений, я работаю в сфера интернет-маркетинга и digital дизайна. Чем я могу вам помочь? Я помогаю моим заказчикам: стартапам и малому бизнесу качественно выделяться на фоне конкурентов при помощи эффективного и простого дизайна.
— 01 DESIGN
Мои основные услуги — создание дизайна сайтов, баннеров для интернет-рекламы, оформление соц. сетей.
— 02 TILDA
Я создаю продуманные и полноценные сайты на платформе Тильда, используя как готовые, так и уникальные решения.
Я ориентируюсь на чистый, аккуратный и минималистичный дизайн, обращайтесь — буду рад сотрудничеству с фрилансерами и студиями. 🤝
Мой телеграм @southhustle
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Портфолио
- Рекламный баннер для стоматологии1 просмотр
- Рекламный баннер для стоматологии1 просмотр
- Рекламный баннер "Ставки на спорт"1 просмотр
- Рекламный баннер "Новая Suzuki Vitara"1 просмотр
- Рекламный баннер посёлка "Николино парк"1 просмотр
- Рекламный баннер "Наше радио"1 просмотр
- Рекламный баннер СК "МегаАльянс"1 просмотр
- Рекламный баннер "Литокс"1 просмотр