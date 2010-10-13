souzprodopt

«СОЮЗПРОДОПТ» - компания, занимающаяся поставкой ингредиентов и сырья для пищевой промышленности: агар-агар, арахис, кунжут, глазурь, какао, крахмал, патока, изюм, лимонная кислота, сухое и сгущенное молоко, повидло, конфитюр и другую пищевую продукцию. Возможна поставка оптом и в розницу. Ассортимент компании постоянно расширяется относительно потребностей клиентов. Главные достоинства компании — качество поставляемой продукции, ответственность, проффессионализм. Благодаря всему этому с компанией сотрудничает более 1500 других предприятий Росси, а также СНГ.