Графический дизайнер
Готова разработать графический дизайн рекламной продукции Вашего бизнеса. От визиток до рекламных баннеров. Ориентируюсь на пожелания клиента, делаю правки (до 3х сообщений с крупными правками бесплатно). Скорость выполнения работы - в кратчайшие сроки, в зависимости от сложности.
В дизайне работаю 3 года, опыт нарабатывала в типографии. Профессионально соблюдаю технические требования для производства печатной продукции и владею полным пакетом Adobe для графического дизайна и Corel Draw.
Возможен расчет через расчетный счет и карту Сбербанка.
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