Графический дизайнер

Готова разработать графический дизайн рекламной продукции Вашего бизнеса. От визиток до рекламных баннеров. Ориентируюсь на пожелания клиента, делаю правки (до 3х сообщений с крупными правками бесплатно). Скорость выполнения работы - в кратчайшие сроки, в зависимости от сложности.

В дизайне работаю 3 года, опыт нарабатывала в типографии. Профессионально соблюдаю технические требования для производства печатной продукции и владею полным пакетом Adobe для графического дизайна и Corel Draw.

Возможен расчет через расчетный счет и карту Сбербанка.