Специалист по настройке рекламы в Яндекс Директ

Меня звать Елена Альбертовна. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.Я прошла тренинг "Специалист по интернет- рекламе 5.0 Усиленно изучала современные технологии и готова их внедрить для Вас за Символическую сумму.То есть предлагаю настроить Вам интернет рекламу бесплатно, взамен прошу оставить отзыв о моей работе.Как Вам такое предложение?Предлагаю обсудить детальнее.Жду от Вас ответ.С уважением Елена Альбертовна.