Здравствуйте, меня зовут Софья! Я сертифицированный специалист по контекстной рекламе Яндекс.Директ
Если у Вас есть интернет-проект или бизнес и Вам надо увеличить продажи – обращайтесь.
Что я смогу сделать:
- Провести аудит рекламных кампаний
- Провести конкурентный анализ в вашей нише
- Сделать шаблоны для низкочастотных ключей
- Написать продающие, кликабельные объявления.
- Подобрать картинки для рся
- Разбить кампании по регионам и теплоте трафика
- Проставить utm-метки
- Заполнить виртуальную визитку
- Написать и установить быстрые ссылки, уточнения, отображаемую ссылку
- Запуск рекламы - БЕСПЛАТНО
- Сопровождение или изменение уже имеющийся рекламы ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОСЛЕ РЕЗУЛЬТАТА!
Всегда довожу проекты до цели!
Предоставляю отчеты о состоянии работы!
буду рада сотрудничеству
Viber/WhatsApp 89059700090
Skype: live:d75d74a94bbdecae