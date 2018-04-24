Настройка рекламы в РСЯ

Здравствуйте, меня зовут Софья! Я сертифицированный специалист по контекстной рекламе Яндекс.Директ

Если у Вас есть интернет-проект или бизнес и Вам надо увеличить продажи – обращайтесь.

Что я смогу сделать:

- Провести аудит рекламных кампаний

- Провести конкурентный анализ в вашей нише

- Сделать шаблоны для низкочастотных ключей

- Написать продающие, кликабельные объявления.

- Подобрать картинки для рся

- Разбить кампании по регионам и теплоте трафика

- Проставить utm-метки

- Заполнить виртуальную визитку

- Написать и установить быстрые ссылки, уточнения, отображаемую ссылку

- Запуск рекламы - БЕСПЛАТНО

- Сопровождение или изменение уже имеющийся рекламы ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОСЛЕ РЕЗУЛЬТАТА!

Всегда довожу проекты до цели!

Предоставляю отчеты о состоянии работы!

буду рада сотрудничеству

[email protected]

Viber/WhatsApp 89059700090

Skype: live:d75d74a94bbdecae