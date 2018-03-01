SOVA production studio

Производство видеопродукции: съемка камерами Sony, Panasonic, Canon,JVS, GoPro с поддержкой стабилизации (DJI Ronin),съемка квадракоптером; собственная видеостудия с рирпроекционной установкой (опыт в кеинге) и полным комплектом киносвета; видеомонтаж (Adobe Premiere, Adobe After Effect, Edios, iClone). Запись, монтаж звука (собственная аудиостудия, спроектированная по стандартам НТВ-рекордз А.Брусковым). Профессиональная дикторская озвучка.Создание и ведение видеоканалов на Youtube с поддержкой "под ключ" (съемка и монтаж обзоров, сюжетов, распаковок, новостей, видео-,шоу-программ, интервью, прямых эфиров, многокамерная съемка, 2D,3D- анимация, инфографика). Создание видеообложек для FB. Живые фото и GIF-анимация для Instagram.