Добро пожаловать на мой аккаунт!

Меня зовут Екатерина) мне 21 год, город Киев. Люблю креатив и всё, что связано с ним. Рисую от руки скетчи, портреты) увлекаюсь графикой. Безумно люблю свою деятельность связанную с дизайном сайтов .. также вдохновляюсь новыми тенденциями веба.

В свои работы вкладываюсь душу. Если вы не определились чего хотите, я с удовольствием вам помогу)

Предоставляю услуги по дизайну:

-landing-page

-wap-сайта

-баннеров

-меню сайтов

-логотипы

-сайт услуг

-корпоративный сайт

-сайт-портфолио

-дисконтные карты

-визитки

-дизайн каталогов, буклетов

-графический дизайн.

Вначале отсылаю 3-4 варианта дизайна на выбор.

Работаю только по предоплате.

Спасибо, что вы со мной=)

Напишите мне на почту: [email protected]

telegram: Sova_karma