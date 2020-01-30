Добро пожаловать на мой аккаунт!
Меня зовут Екатерина) мне 21 год, город Киев. Люблю креатив и всё, что связано с ним. Рисую от руки скетчи, портреты) увлекаюсь графикой. Безумно люблю свою деятельность связанную с дизайном сайтов .. также вдохновляюсь новыми тенденциями веба.
В свои работы вкладываюсь душу. Если вы не определились чего хотите, я с удовольствием вам помогу)
Предоставляю услуги по дизайну:
-landing-page
-wap-сайта
-баннеров
-меню сайтов
-логотипы
-сайт услуг
-корпоративный сайт
-сайт-портфолио
-дисконтные карты
-визитки
-дизайн каталогов, буклетов
-графический дизайн.
Вначале отсылаю 3-4 варианта дизайна на выбор.
Работаю только по предоплате.
Спасибо, что вы со мной=)
Напишите мне на почту: [email protected]
telegram: Sova_karma
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