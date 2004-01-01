Образование
2003 — МГУКИ, социально-культурная деятельность, красный диплом, специалист
Повышение квалификации/курсы
2007 — Обучение программы 3D Max, Специалист МГТУ при им.Баумана, 1 уровень
Профессиональный опыт
01.2004 - 08.2009 , ООО Сатурниус
Маркетинг/реклама/PR
художник - дизайнер
Знание программ:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, 3D Max, Power Point, Microsoft Office, AutoCAD (начальный уровень), QuarkXPress (начальный уровень).
Свободное владение рисунком от руки. Создание персонажей. Трассировка растровых изображений.
Графический и промышленный дизайн:
- разработка товарных знаков, фирменного стиля, логотипов, персонажей
- вёрстка оригинал-макетов наружной рекламы, буклетов, плакатов, календарей, визиток, этикеток и тд.;
- создание дизайна и поддержка интернет сайтов.
Разработка новых концепций. Ребрендинг компании "Fair Play" и создание нового стиля компании "Смит Инвест".
Работа с типографиями и рекламными агентствами.
Проектирование выставочных стендов, наружной рекламы (баннеры, растяжки, щиты, сити-форматы и т.д.).
Разработка интерактивных презентаций и представительских web-сайтов.
Фотосъемка и допечатная обработка фотографий. Отбор сувенирной продукции, организация выставок, рекламных компаний, создание электронных презентаций.
Сканирование, обработка и цветокоррекция изображений.
Подготовка и печать широкоформатных изображений на плоттерах Epson 10 000 CF и HP Z3600.
Последние несколько месяцев исполняла обязанности руководителя рекламного отдела.
Отслеживание и ведение архива рекламных материалов и документации.
Образование высшее, опыт работы 5 лет.
Рекомендации
ООО "Смит Инвест"
Юмашева Елена, генеральный директор
455-01-01
Доп. информация
Гражданство: Россия
Разрешение на работу в странах: Россия
Родной язык — Русский
Английский, базовые знания
не имею вредных привычек!
Портфолио
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