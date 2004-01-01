Обо мне

Образование

2003 — МГУКИ, социально-культурная деятельность, красный диплом, специалист

Повышение квалификации/курсы

2007 — Обучение программы 3D Max, Специалист МГТУ при им.Баумана, 1 уровень

Профессиональный опыт

01.2004 - 08.2009 , ООО Сатурниус

Маркетинг/реклама/PR

художник - дизайнер

Знание программ:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, 3D Max, Power Point, Microsoft Office, AutoCAD (начальный уровень), QuarkXPress (начальный уровень).

Свободное владение рисунком от руки. Создание персонажей. Трассировка растровых изображений.

Графический и промышленный дизайн:

- разработка товарных знаков, фирменного стиля, логотипов, персонажей

- вёрстка оригинал-макетов наружной рекламы, буклетов, плакатов, календарей, визиток, этикеток и тд.;

- создание дизайна и поддержка интернет сайтов.

Разработка новых концепций. Ребрендинг компании "Fair Play" и создание нового стиля компании "Смит Инвест".

Работа с типографиями и рекламными агентствами.

Проектирование выставочных стендов, наружной рекламы (баннеры, растяжки, щиты, сити-форматы и т.д.).

Разработка интерактивных презентаций и представительских web-сайтов.

Фотосъемка и допечатная обработка фотографий. Отбор сувенирной продукции, организация выставок, рекламных компаний, создание электронных презентаций.

Сканирование, обработка и цветокоррекция изображений.

Подготовка и печать широкоформатных изображений на плоттерах Epson 10 000 CF и HP Z3600.

Последние несколько месяцев исполняла обязанности руководителя рекламного отдела.

Отслеживание и ведение архива рекламных материалов и документации.

Образование высшее, опыт работы 5 лет.

Рекомендации

ООО "Смит Инвест"

Юмашева Елена, генеральный директор

455-01-01

Доп. информация

Гражданство: Россия

Разрешение на работу в странах: Россия

Родной язык — Русский

Английский, базовые знания

www.citydance.ru

www.mast-profi.ru

www.pressprint.net.ru

не имею вредных привычек!