Журналист, рерайтер, копирайтер, контент-менеджер, оптимизатор SEO

Образование: факультет журналистики МГУ им М.В.Ломоносова

Опыт работы: 10 лет.

Сфера деятельности: шоу-бизнес и политика, организация конференций, концертов, выездов - и оформление всей документации, включая пресс-релизы, речи, переписку, соответственно.

Как журналист и копирайтер работаю более 6 лет, сотрудничаю с сайтами на разные тематики: от политики и шоу-бизнеса, до женских тем и архитектуры.

Опытный пользователь ПК, владение базовым уровнем редактирования сайтов для внесения текстовой и графической информации. Программы: Microsoft Office полностью, пакет Adobe полностью, кроме архитектурных программ.