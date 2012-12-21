Журналист, рерайтер, копирайтер, контент-менеджер, оптимизатор SEO
Образование: факультет журналистики МГУ им М.В.Ломоносова
Опыт работы: 10 лет.
Сфера деятельности: шоу-бизнес и политика, организация конференций, концертов, выездов - и оформление всей документации, включая пресс-релизы, речи, переписку, соответственно.
Как журналист и копирайтер работаю более 6 лет, сотрудничаю с сайтами на разные тематики: от политики и шоу-бизнеса, до женских тем и архитектуры.
Опытный пользователь ПК, владение базовым уровнем редактирования сайтов для внесения текстовой и графической информации. Программы: Microsoft Office полностью, пакет Adobe полностью, кроме архитектурных программ.
Действие аккаунта приостановлено!