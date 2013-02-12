sovywka2008

Анастасия sovywka2008

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Савенко Анастасия

19/08/1989

Цель: соискание должности –ассистент, секретарь

Опыт работы:

2009-2010-репетитор английского языка

2010-2011 Au-Pair Германия, Мюнхен

Образование:

1995-2006- Черкасский гуманитарно-правовой лицей

2006-2012- Черкасский Национальный Университет им. Б.Хмельницкого (специальность-романо-германская филология)

Знания и навыки:

• Владение операционными системами Windows XP Professional, Microsoft Office Word , Microsoft Office Power Point,Excel.

• Английский, русский, украинский, немецкий свободно

Итальянский, французский- базовые знания.

• умение вести деловую переписку на русском, украинском, английском и немецком языках ;

• владение грамотной речью и письмом;

• владение офисной оргтехникой;

• понимание делового этикета и культуры делового общения.

Личные качества:

Активная жизненная позиция, целеустремлённость, организаторские способности, коммуникабельность, ответственность, оперативность, оптимизм, инициативность, быстрая обучаемость.