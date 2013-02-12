sovywka2008

Савенко Анастасия
19/08/1989
Цель: соискание должности –ассистент, секретарь
Опыт работы:
2009-2010-репетитор английского языка
2010-2011 Au-Pair Германия, Мюнхен
Образование:
1995-2006- Черкасский гуманитарно-правовой лицей
2006-2012- Черкасский Национальный Университет им. Б.Хмельницкого (специальность-романо-германская филология)
Знания и навыки:
• Владение операционными системами Windows XP Professional, Microsoft Office Word , Microsoft Office Power Point,Excel.
• Английский, русский, украинский, немецкий свободно
Итальянский, французский- базовые знания.
• умение вести деловую переписку на русском, украинском, английском и немецком языках ;
• владение грамотной речью и письмом;
• владение офисной оргтехникой;
• понимание делового этикета и культуры делового общения.
Личные качества:
Активная жизненная позиция, целеустремлённость, организаторские способности, коммуникабельность, ответственность, оперативность, оптимизм, инициативность, быстрая обучаемость.