Приветствую в своём профиле!

Моё имя — Лилия и я прошу обращаться ко мне лишь так, либо в другой форме, а именно — Лиля. Мне 15, но это не повод сомневаться в моих способностях. Я грамотна и начитана. Занимаюсь фикрайтингом около двух лет, веду свой блог и всегда готова помочь в этой сфере кому-то ещё.

Из своих сильных качеств при работе с кем-либо могу выделить:

— мою заинтересованность, я смогу отвечать практически в любое время, так как не вижу смысла в его пустой трате.

— грамотность. В свои текста я всегда подолгу вчитываюсь, перепроверяю и не выкладываю без редактирования.

— умение преподнести красиво, грамотно и, что не мало важно, правильно.

— быстрый подбор подходящих синонимов в любых текстах.

Также я планирую стать журналистом, поэтому эта работа нужна мне, по большей части, из-за того, что я хочу получить как можно больше опыта перед поступлением.

Мой вконтакте: https://vk.com/lilita141103