sowespic

Лилия Лактионова sowespic

 
20 летУкраина/Снежное
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Приветствую в своём профиле!

Моё имя — Лилия и я прошу обращаться ко мне лишь так, либо в другой форме, а именно — Лиля. Мне 15, но это не повод сомневаться в моих способностях. Я грамотна и начитана. Занимаюсь фикрайтингом около двух лет, веду свой блог и всегда готова помочь в этой сфере кому-то ещё. 

Из своих сильных качеств при работе с кем-либо могу выделить:

мою заинтересованность, я смогу отвечать практически в любое время, так как не вижу смысла в его пустой трате. 

грамотность. В свои текста я всегда подолгу вчитываюсь, перепроверяю и не выкладываю без редактирования. 

умение преподнести красиво, грамотно и, что не мало важно, правильно. 

быстрый подбор подходящих синонимов в любых текстах. 

Также я планирую стать журналистом, поэтому эта работа нужна мне, по большей части, из-за того, что я хочу получить как можно больше опыта перед поступлением.  

Мой вконтакте: https://vk.com/lilita141103