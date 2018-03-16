Создание и продвижение сайтов в интернете, настройка контекстной рекламы Яндекс и Google
Все что обещано, выполню в срок!
Могу, умею, практикую:
копирайтинг;
рерайтинг;
SEO оптимизация;
создание сайта;
редакция сайтов;
дизайн сайтов;
работаю с популярными CMS системами: 1С битрикс,OpenCart, WordPress, Joomla, MODX и т.д.
разработка парсера на заказ;
синхронизация с 1с;
Настройка контекстной рекламы ЯндексДирект, Google AdWords;
Ведение контекстной рекламы ЯндексДирект, Google AdWords.
Опыт работы с 2014 года, уже завершено более 200 крупных проектов!
Работаю по договору!
Действие аккаунта приостановлено!
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