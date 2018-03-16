Создание и продвижение сайтов в интернете, настройка контекстной рекламы Яндекс и Google

Все что обещано, выполню в срок!

Могу, умею, практикую:

копирайтинг;

рерайтинг;

SEO оптимизация;

создание сайта;

редакция сайтов;

дизайн сайтов;

работаю с популярными CMS системами: 1С битрикс,OpenCart, WordPress, Joomla, MODX и т.д.

разработка парсера на заказ;

синхронизация с 1с;

Настройка контекстной рекламы ЯндексДирект, Google AdWords;

Ведение контекстной рекламы ЯндексДирект, Google AdWords.

Опыт работы с 2014 года, уже завершено более 200 крупных проектов!

Работаю по договору!