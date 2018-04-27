Создание сайтов, написание текстов или статей, администрирование, PHP, DLE)

Студент экономического факультета, ищу работу в последствии в офисе с хорошей зарплатой) Здесь нередко тренируюсь и развиваю собственный интелект за разумные деньги - очень часто занижено по деньгам, потому что суть в интересе и решении проблемы, а еще собственное умственное развитие)

Создатель нескольких сайтов, давно пишу нехитрые программки в Delphi, немного в Паскале)

Успешно администрирую сайт в DLE нередко дописываю, блоки в PHP, отлично владею HTML, и пишу неплохие красивые сайты. Совсем немного умею делать флеш анимации а так же хорошо делаю gif анимашки)

Умею много, но основную деятельность хочу направить в более перспективное и интересное русло - писать сайты в PHP, создавать модули по типу DLE, а так же смело и четко писать PHP сайты полнофункциональные и без использования базы данных - в настоящий момент есть в сети всего лишь один такой сайт на бесплатном хостинге и в PHP, а еще администрирование и поддержка различных интернет проектов) Вообще в последствии хочу стать менеджером интернет проектов)