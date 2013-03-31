Ландшафтный архитектор и дизайнер интерьеров

Образование:

2005-2010 гг. - Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, квалификация инженер по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

2008 г. - Негосударственное образовательное учреждение «Студия «Свой стиль» по программе Проектирование ландшафтного дизайна с использованием программы Archi CAD

2012 г . – Учебный центр «А. Ф. Конто» при Академии Профессионального Управления по программе Дизайн интерьера

Профессиональные знания и навыки:

• Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

• знание программы Archi CAD, Autodesk 3ds MAX, Photoshop, LandDesigner, Corel Draw, Corel Photo-Paint, InDesine, Adobe Illustrator,

Дополнительная информация:

• 2008 г. - награждена дипломом за участие во Внутривузовском конкурсе курсовых работ по дисциплине «Цветоводство»;

• 2008 г. - награждена дипломом за участие во Внутривузовском конкурсе курсовых работ по дисциплине «Ландшафтное проектирование»;

• 2009г. - награждена дипломом за участие во Внутривузовском конкурсе курсовых работ по дисциплине «Архитектурно-ландшафтная композиция»;

• 2009г. - награждена дипломом за активное участие в Шестом Празднике цветов «Нижегородская радуга - 2009»;

• 2009 г. - награждена дипломом за 1 место в номинации «ЭКОДИЗАЙН» в областном конкурсе молодежных экологических проектов «ЭКОГОРОД, ЭКОДОМ»;

• 2009г. - награждена дипломом за 1 место на 1 этапе – конкурса проектов в Студенческом конкурсе «Садовая миниатюра», проводимого в рамках IV Международной выставки цветочного оформления и ландшафтного дизайна на территории всероссийского выставочного центра в г.Москва;

• 2009г. - награждена серебряной медалью за цветочную композицию «Поток жизни» в Студенческом конкурсе «Садовая миниатюра», проводимого в рамках IV Международной выставки цветочного оформления и ландшафтного дизайна на территории всероссийского выставочного центра в г.Москва;

• 2009г. - награждена дипломом за 1 место в конкурсе за выполнение сюрпризной работы «1939 – 2009 СВЯЗЬ ВРЕМЁН», проводимого в рамках IV Международной выставки цветочного оформления и ландшафтного дизайна на территории всероссийского выставочного центра в г.Москва.

Опыт работы:

С сентября 2010 года по октябрь 2012 года работала дизайнером в ландшафтной фирме «Цветущий дворик» в г.Саранск.

С сентября 2011 года по июнь 2012 года работала дизайнером в рекламном агентстве «Креатив» в с.Починки (разрабатывала дизайн полиграфических изделий).

С апреля 2012 года по август 2012 года делала визуализацию (компьютерное моделирование) мебели для мебельной компании «Формат» с. Починки.

В июле 2012 года разрабатывала дизайн-макет каталога продукции, делала плакаты, демонстраторы для ООО «Починковский хлеб»

В феврале 2013 г. разрабатывала дизайн интерьера свадебного салона г. Нижний новгород

Личные качества: Ответственность, коммуникабельность, аккуратность, точность при выполнении работы.