Разработка сайтов и интернет-магазинов. Быстро, качественно, креативно!

Всем привет, меня зовут Виктория и я - верстальщик и Junior Front-End Developer! Занимаюсь разработкой сайтов на Joomla 2 года.

Мои навыки:

- HTML 5;

- CSS3, SASS;

- Bootstrap 4;

- JS, jQuery;

- Grid layout.

Специализируюсь на:

- Создании сайтов по PSD макету;

- Создании сайта под ключ;

- Разработке интернет-магазинов на Joomla.

Обожаю свою работу и получаю огромное удовольствие от процесса создания сайта.