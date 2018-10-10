Виктория Дмитренко space_dementiasspace_dementias
27 летУкраина/Запорожье
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Разработка сайтов и интернет-магазинов. Быстро, качественно, креативно!
Всем привет, меня зовут Виктория и я - верстальщик и Junior Front-End Developer! Занимаюсь разработкой сайтов на Joomla 2 года.
Мои навыки:
- HTML 5;
- CSS3, SASS;
- Bootstrap 4;
- JS, jQuery;
- Grid layout.
Специализируюсь на:
- Создании сайтов по PSD макету;
- Создании сайта под ключ;
- Разработке интернет-магазинов на Joomla.
Обожаю свою работу и получаю огромное удовольствие от процесса создания сайта.
Портфолио
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