Bitrix, Umi, Wordpress. Техническая поддержка сайтов
Bitrix, Umi, Wordpress, OpenCart.
Программирование, вёрстка, наполнение.
Любой сайт требует постоянного внимания —
публиковать новости, наполнять каталог товаров, бороться со спамерами,
анализировать статистику, запускать рекламные кампании, вести страницы в социальных сетях.
Решу все технические и организационные вопросы, связанные с вашим сайтом.
1 час работы — 1000 рублей. Скидка за объем.
Профессионально, быстро, качественно.
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