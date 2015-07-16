Bitrix, Umi, Wordpress. Техническая поддержка сайтов

Bitrix, Umi, Wordpress, OpenCart.

Программирование, вёрстка, наполнение.

Любой сайт требует постоянного внимания —

публиковать новости, наполнять каталог товаров, бороться со спамерами,

анализировать статистику, запускать рекламные кампании, вести страницы в социальных сетях.

Решу все технические и организационные вопросы, связанные с вашим сайтом.

1 час работы — 1000 рублей. Скидка за объем.

Профессионально, быстро, качественно.