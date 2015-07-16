spacebox

Максим spacebox

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Bitrix, Umi, Wordpress. Техническая поддержка сайтов

Bitrix, Umi, Wordpress, OpenCart. 

Программирование, вёрстка, наполнение. 

Любой сайт требует постоянного внимания — 

публиковать новости, наполнять каталог товаров, бороться со спамерами,

анализировать статистику, запускать рекламные кампании, вести страницы в социальных сетях.

Решу все технические и организационные вопросы, связанные с вашим сайтом. 

1 час работы — 1000 рублей. Скидка за объем.

Профессионально, быстро, качественно. 