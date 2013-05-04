spacedetective

Наталия spacedetective

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Переводчик: английский, русский, украинский, испанский

Переводы, написание статей.

Специализации переводов: публицистика, юриспруденция, экономика, исследования и разработки, научно-популярная, поэзия

Гибкость мышления, честность, желание совершенствоваться.

Грамотная устная и письменная речь.

Знание языков:

Русский - родной

Украинский – свободно владею

Английский – продвинутый

Испанский – на среднем уровне

Email: [email protected]

Отзывы заказчиков

lezhnyov
31 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
$221
10 баллов
12 лет назад
Перевод текстов (по абзацам)
Быстрое и качественное выполнение ! Рекомендую
Спасибо за приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
от $4
от 1 дня
#301
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#1056
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1420
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#10037