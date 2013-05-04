Переводчик: английский, русский, украинский, испанский
Переводы, написание статей.
Специализации переводов: публицистика, юриспруденция, экономика, исследования и разработки, научно-популярная, поэзия
Гибкость мышления, честность, желание совершенствоваться.
Грамотная устная и письменная речь.
Знание языков:
Русский - родной
Украинский – свободно владею
Английский – продвинутый
Испанский – на среднем уровне
Email: [email protected]
Отзывы заказчиков
$221
10 баллов
12 лет назад
Быстрое и качественное выполнение ! Рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество!
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