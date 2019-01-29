spacemantoo

Владимир spacemantoo

 
44 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Настройка email-компаний

    Здравствуйте! Ищем специалиста по email-маркетингу для выполнения работ согласно ТЗ. [url=https://docs.google.com/document/d/1pkzIGrsBTXp4PJxre3yQK5yGGn-IxZZLZcm0MHV95dU/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1pkzIGrsBTXp4PJxre3yQK5yGGn-IxZZLZcm0MHV95dU/edit?usp=sharing [/url] Напишите, пожалуйста, на каких условиях смогли бы взяться за выполнение работ.

    Маркетинговый анализ1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка торгового робота MOEX (TSlab)

    ●     Робот предназначен для торговли финансовымиинструментами, фьючерсами и акциями Московской фондовой биржи (MOEX) на любых таймфреймахначиная от 1 минуты. ●     Необходимо реализовать робота на C# для работы в системе TSlab. Порядок работ[list=1] [*]Согласование ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • ФТ на разработку торгового робота MOEX (Python)

    Подробные Функциональные требования (ФТ) по ссылке на [url=https://docs.google.com/document/d/1Zi45ddwGWxO8vna3u5eckopz0ahnpLKURRyNFCj9p7w/edit?usp=sharing]гугл документ [/url] [list][*]Робот предназначен для торговли финансовыми инструментами.[*]В первую очередь это будут фьючерсы и акции Московской фондовой биржи (MOEX)[*]После успешной старта и отладки, планируется подключения CME, NYMEX.[*]Поэтому необходимо создать такую ...

    Python
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Донастройка Облачного Битрикс24 (Список и шаблон док-та)

    (тариф CRM+ )   Задача – ПОДРОБНО ОПИСАНА В Функциональных требованиях ( ВО ВЛОЖЕНИИ ) 1. Разработать шаблон документа "Анкета соискателя"   Часть полей Контакта (тип Соискатель) + фото   2. Необходимо сделать возможным выполнение части бизнес-процесса:   На этапе перехода сделки в Работу:   1) ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад