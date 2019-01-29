spacemantoo

Здравствуйте! Ищем специалиста по email-маркетингу для выполнения работ согласно ТЗ. [url=https://docs.google.com/document/d/1pkzIGrsBTXp4PJxre3yQK5yGGn-IxZZLZcm0MHV95dU/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1pkzIGrsBTXp4PJxre3yQK5yGGn-IxZZLZcm0MHV95dU/edit?usp=sharing [/url] Напишите, пожалуйста, на каких условиях смогли бы взяться за выполнение работ.
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