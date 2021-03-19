spaceowlde

Набор текстов (укр., рус., англ.)/Транскрибация аудио/видео

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Занимаюсь набором текста любой сложности с рукописных, печатных, фото,

аудио и видео материалов. Возможен набор текста на английском языке.

Также занимаюсь расшифровкой интервью / транскрибацией и поиском

информации в Интернете.

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