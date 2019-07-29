spaghjetoju

Свежое мнение о путешествиях

В Библии путешествие в Землю Обетованную можно назвать странствующим, странствующим.

Все начинается с речи Бога Моисею, основанной на освобождении пророка израильтян из плена.

Человек, исполняющий волю Божью, просит фараона, но он не согласен, за что Египет наказан первой чумой, которая превратилась из воды в реке Нил в кровь.

Позже судьба ведется так, что фараон снова отказывается отпустить то, что идет с следующей чумой, посланной людям http://italynow.ru/dostoprimechatelnosti-italii/fontan-barkachcha/.

После каждого из бедствий, а их было семь, Фарон обещает освободить израильтян, но он никогда не сдержит свое слово.

Когда после изгнания ангела смерти, который убивает всех первенцев египтян, народ Израиля освобождается, начинается сорокалетнее путешествие в Палестину.

Блуждание было подготовкой к достижению цели, а также побегом из Египта, освободившимся от многолетнего плена.

Благодаря Моисею Израиль становится народом Божьим, он получает права от Бога - Декалог.

Путешествие в этом контексте означает освобождение из плена и терпеливое стремление к цели, несмотря на трудности преследования египтянами израильтян прямо на Красном море, которые благодаря Моисею и Божьему провидению разлучаются и позволяют людям безопасно достичь Бога.

Израиль, как избранный народ, несмотря на свои несчастья и страдания, последовательно стремится к достижению своей цели и достигает своего долгосрочного путешествия по Палестине.

Когда после 10 месяцев в Китае я приехал в Польшу, я был удивлен изменениями в моих повседневных привычках.

Я был немного напуган реакцией друзей в стиле «ну, она на мгновение сидела в Китае и забыла, как это было, как она жила в Польше», и правда в том, что я получил новые импульсы, и переключение на польскую действительность не было автоматическим.

Я извинился по-английски за ушедшего в отставку прохожего, перед обедом я пообедал на затребованном обеде (я сам ел вилкой, я не просил палочек, я не хотел бы есть их более комфортно - я ненавижу есть ножом и вилкой!), Я упрямо отправлял текстовые сообщения от Метро (как это не доступно?!), вкус изменился (все не так остро).

И знаете ли вы, что еще Китай сделал со мной? Я не доверяю ни зеленому свету, ни кому-либо из участников дорожного движения - я стал образцом Божьей сироты при переходе через дорогу и самым осторожным водителем в истории с четырьмя парами глаз на двух головах и сверхбыстрой левой ногой.

И везде, так пусто и тихо, расстояния такие маленькие, города такие низкие.

И куда делись все такси? Мне действительно нужно позвонить? Подождать 15 минут?