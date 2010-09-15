На сегодняшний день срочные переводы с иностранных языков пользуются особой популярностью. Это вполне объяснимо, ведь короткие сроки и хорошее качество текста – это то, что порой просто необходимо.

Агентство переводов «Северная Пальмира» предлагает вам свои услуги. Высококвалифицированные специалисты выполнят перевод срочно и на высоком уровне. Следует сразу отметить, насколько важен талант переводчика в этом деле. Во-первых, он должен хорошо разбираться в тематике перевода.

Во-вторых, переводы с иностранных языков требуют некоторого редактирования. Отдельные речевые обороты не имеют аналогов в другом языке, поэтому переводчик должен заменить их, но сохранить смысл текста. Наконец, материал необходимо подать понятным языком.

Чем отличается наше бюро переводов Санкт–Петербург «Северная Пальмира» от прочих агентств? Мы гарантируем, что вы получите свой текст вовремя и останетесь довольны качеством. Современные заказчики готовы мириться с тем, что перевод срочно – это низкая грамотность текста, но это неправильно.

Если вы заказываете услуги переводчика в нашей компании, то можете указывать самые короткие сроки на выполнение работы. Случается, например, такое, что перевод срочно необходим уже вечером, а вы не разбираетесь в тематике.

Немаловажную роль в работе бюро переводов играет и менеджер проектов. Если он действует грамотно, то задержек не будет. Наше бюро переводов Санкт–Петербург имеет отдельного специалиста, который работает со срочными заказами. Мы уверены, что это способствует повышению качества работы.

Наше бюро переводов Санкт–Петербург потребует от вас, как от заказчика, только контактные данные для оперативной связи, справочные материалы и другие сведения. Вы также можете дать указания по работе специалиста, это поможет достигнуть наилучшего результата.

Мы уже говорили о том, что срочные переводы с иностранных языков – это работа, которая сильно ограничена по времени. Заказывая услуги переводчика, вы должны выставлять требования согласно объему работы. Например, если размер текста не превышает пару страниц, то выполнить перевод срочно можно и за час.

В большинстве случаев услуги переводчика при работе с текстом объемом до 50 страниц занимают сутки, а перевод более крупных текстов согласовывается со специалистами в отдельном порядке. Кроме того, сроки перевода могут варьироваться в зависимости от языка.

Например, перевод срочно с английского является наиболее востребованным, а вот срочный перевод с японского менее популярен, да и язык считается более трудным. Следовательно, специалист затратит больше времени на работу.

Агентство переводов «Северная Пальмира» предлагает вам услуги срочного перевода с самых разных языков, мы не ограничиваем фантазию заказчика и готовы взять в работу самый сложный заказ.