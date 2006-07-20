В 2000 году окончил музыкальную школу по классу фортепиано.

В 2002 году окончил Московский культурологический лицей №1310 с гуманитарным уклоном.

Поступил в 2002 году в МГИМО (У) МИД РФ, в настоящее время студент 5-го курса факультета Международных Отношений. Изучаю английский (upper-intermediate), турецкий и туркменский (разговорные) языки. Специальность – востоковедение.

Дизайн и верстка:

http://www.modelun.ru

http://www.aizenshpis.com

http://www.yuniks.ru

Дизайн и верстка с применением PHP-скриптов:

http://www.sporttime.ru

http://www.i-gipermarket.ru

Составляю рекламные плакаты и презентации для институтских мероприятий.

Работаю в MS Word, Excel, Powerpoint, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Quark XPress, Macromedia Flash.

Обладаю хорошей памятью, дипломатическим русским языком, хорошим чувством юмора. Играю на гитаре, сочиняю музыку, имею идеальный музыкальный слух. Ответственен, коммуникабелен, амбициозен, предприимчив, стараюсь выполнять поставленные задачи быстро, качественно и грамотно. Ценю дружественную атмосферу с профессиональным подходом к делу.