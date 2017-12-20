Поиск копирайтера завершен!

Всего за 24 часа я подготовлю лаконичные тексты, которые гарантированно оживят телефон и электронную почту вашей компании. Пресс-релизы, коммерческие предложения, SEO-копирайтинг, текстовые материалы для лендингов и все-все-все, что нужно для роста продаж! Не верите? Ознакомьтесь с отзывами постоянных клиентов и посмотрите портфолио.

Позвольте представиться

Артур Владимирович – эксперт по рекламным текстам и коммерческим предложениям.

Опыт работы копирайтером более 5 лет.

Сертифицирован лучшим копирайтером России – Дмитрием Котом.

Написал более 1000 текстов информационного и рекламного характера.

Сотрудничал с компаниями «Chevrolet», «International School of Europe», «Тинькофф Банк», «On-Time», «ElectroTown».

Работал в ведущих рекламных агентствах: «Traffic Lab», «Maxima-X», «Netkam».

Заслужил более 50 положительных отзывов, в том числе 6 благодарственных писем.

Посмотрите, какие выгоды вы получаете

Материал будет на вашей почте в срок (опоздаю на 5 минут – верну 200% от стоимости).

Точное попадание по вашей целевой аудитории (потребности и слабые места).

Никаких теневых наценок – стоимость формируется при оформлении заказа и не меняется.

Бесплатно консультирую и составляю техническое задание (ключевые слова, структура, продающая идея).

Уникальность 98-100% по Advego и ETXT.

Рост позиций в Google и Yandex благодаря соблюдению всех стандартов SEO и грамотному LSI-копирайтингу.

Увеличение чистой прибыли уже на первой неделе благодаря конверсии от 15% даже в конкурентных сферах.

Бесплатная вычитка и правка текста профессиональным корректором (идеальная грамотность).

Подготовка текстов проводится даже в праздники, выходные дни и по ночам (стоимость оговаривается индивидуально).

Проконсультируйтесь прямо сейчас

Связаться со мной вы можете через электронную почту – [email protected] или Skype – Spankytoto. Если вы все еще пользуетесь ICQ, то смело пишите на номер – 474183303.