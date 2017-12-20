spankytoto

Артур spankytoto

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Поиск копирайтера завершен!

Всего за 24 часа я подготовлю лаконичные тексты, которые гарантированно оживят телефон и электронную почту вашей компании. Пресс-релизы, коммерческие предложения, SEO-копирайтинг, текстовые материалы для лендингов и все-все-все, что нужно для роста продаж! Не верите? Ознакомьтесь с отзывами постоянных клиентов и посмотрите портфолио

Позвольте представиться

Артур Владимирович – эксперт по рекламным текстам и коммерческим предложениям.

  • Опыт работы копирайтером более 5 лет.
  • Сертифицирован лучшим копирайтером России – Дмитрием Котом.
  • Написал более 1000 текстов информационного и рекламного характера.
  • Сотрудничал с компаниями «Chevrolet», «International School of Europe», «Тинькофф Банк», «On-Time»,  «ElectroTown».
  • Работал в ведущих рекламных агентствах: «Traffic Lab», «Maxima-X», «Netkam».
  • Заслужил более 50 положительных отзывов, в том числе 6 благодарственных писем.

Посмотрите, какие выгоды вы получаете

  • Материал будет на вашей почте в срок (опоздаю на 5 минут – верну 200% от стоимости).
  • Точное попадание по вашей целевой аудитории (потребности и слабые места).
  • Никаких теневых наценок – стоимость формируется при оформлении заказа и не меняется.
  • Бесплатно консультирую и составляю техническое задание (ключевые слова, структура, продающая идея).
  • Уникальность 98-100% по  Advego и ETXT.
  • Рост позиций в Google и Yandex благодаря соблюдению всех стандартов SEO и грамотному LSI-копирайтингу.
  • Увеличение чистой прибыли уже на первой неделе благодаря конверсии от 15% даже в конкурентных сферах.
  • Бесплатная вычитка и правка текста профессиональным корректором (идеальная грамотность).
  • Подготовка текстов проводится даже в праздники, выходные дни и по ночам (стоимость оговаривается индивидуально).

Проконсультируйтесь прямо сейчас

Связаться со мной вы можете через электронную почту – [email protected] или Skype – Spankytoto. Если вы все еще пользуетесь ICQ, то смело пишите на номер – 474183303.