Поиск копирайтера завершен!
Всего за 24 часа я подготовлю лаконичные тексты, которые гарантированно оживят телефон и электронную почту вашей компании. Пресс-релизы, коммерческие предложения, SEO-копирайтинг, текстовые материалы для лендингов и все-все-все, что нужно для роста продаж! Не верите? Ознакомьтесь с отзывами постоянных клиентов и посмотрите портфолио.
Позвольте представиться
Артур Владимирович – эксперт по рекламным текстам и коммерческим предложениям.
- Опыт работы копирайтером более 5 лет.
- Сертифицирован лучшим копирайтером России – Дмитрием Котом.
- Написал более 1000 текстов информационного и рекламного характера.
- Сотрудничал с компаниями «Chevrolet», «International School of Europe», «Тинькофф Банк», «On-Time», «ElectroTown».
- Работал в ведущих рекламных агентствах: «Traffic Lab», «Maxima-X», «Netkam».
- Заслужил более 50 положительных отзывов, в том числе 6 благодарственных писем.
Посмотрите, какие выгоды вы получаете
- Материал будет на вашей почте в срок (опоздаю на 5 минут – верну 200% от стоимости).
- Точное попадание по вашей целевой аудитории (потребности и слабые места).
- Никаких теневых наценок – стоимость формируется при оформлении заказа и не меняется.
- Бесплатно консультирую и составляю техническое задание (ключевые слова, структура, продающая идея).
- Уникальность 98-100% по Advego и ETXT.
- Рост позиций в Google и Yandex благодаря соблюдению всех стандартов SEO и грамотному LSI-копирайтингу.
- Увеличение чистой прибыли уже на первой неделе благодаря конверсии от 15% даже в конкурентных сферах.
- Бесплатная вычитка и правка текста профессиональным корректором (идеальная грамотность).
- Подготовка текстов проводится даже в праздники, выходные дни и по ночам (стоимость оговаривается индивидуально).
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Связаться со мной вы можете через электронную почту – [email protected] или Skype – Spankytoto. Если вы все еще пользуетесь ICQ, то смело пишите на номер – 474183303.
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