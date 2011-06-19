Павел Ткаченко spark_paxan4ikspark_paxan4ik
29 летУкраина/Херсон
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Модейлер-текстуровщик
Делаю работы в Blender2.5
сумма оплаты в зависимости от сложности работы
полное портфолио http://sparkblender.gallery.ru/
Портфолио
- Вазы202 просмотра
- Lancer IIIV203 просмотра
- Без названия167 просмотров
- Бокалы175 просмотров
- Грибок198 просмотров
- Гоночный корабль будущего (ракурс2)226 просмотров
- Гоночный корабль будущего (ракурс1)209 просмотров
- Вееролет181 просмотр
- Пример профиля 2216 просмотров
- Пример профиля 1236 просмотров
- Вино212 просмотров
- Вебка316 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#739
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#777
3D-графика
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#946
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#1694
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#2115
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#2297