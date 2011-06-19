spark_paxan4ik

Павел Ткаченко spark_paxan4ik

 
29 летУкраина/Херсон
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Модейлер-текстуровщик

Делаю работы в Blender2.5

сумма оплаты в зависимости от сложности работы

полное портфолио http://sparkblender.gallery.ru/

Портфолио
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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#739
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#777
3D-графика
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#946
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#1694
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#2115
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#2297
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