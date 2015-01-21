spartanets

Создание сайтов под ключ с последующим сопровождением и дизайн полиграфии, баннеров, флеш-банеров,
Начинающий веб-программист в основном специализируюсь в создании сайтов под ключ(возможно с дальнейшей опекой) и дизайне полиграфии, логотипов и баннеров.
Умею работать с программами:
- Corel Draw
- adobe Photoshop
- adobe illustrator
- Corel web creator
- adobe dreamweawer
- adobe muse
-adobe edge animate
Также имею опыт работы с Joomla, Wordpress, OpenСart
Буду стараться чтобы оказанные мною услуги, понравились Вам и принесли пользу в продвижении Вашего проекта.