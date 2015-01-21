spartanets

Создание сайтов под ключ с последующим сопровождением и дизайн полиграфии, баннеров, флеш-банеров,

Начинающий веб-программист в основном специализируюсь в создании сайтов под ключ(возможно с дальнейшей опекой) и дизайне полиграфии, логотипов и баннеров.

Умею работать с программами:

- Corel Draw

- adobe Photoshop

- adobe illustrator

- Corel web creator

- adobe dreamweawer

- adobe muse

-adobe edge animate

Также имею опыт работы с Joomla, Wordpress, OpenСart

Буду стараться чтобы оказанные мною услуги, понравились Вам и принесли пользу в продвижении Вашего проекта.