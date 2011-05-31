Занимаюсь рзработкой дизайнов в основном для игровых порталов. Выполняю всю работу в сроки и гарантирую её качество.
Моё портфолио: http://www.weblancer.net/users/sparts/portfolio/
Skype: sp-arts / threearts.com
ICQ: 724742
Телефон: +7 963 645 08 61
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Заказал Макет у данного человека , Выполнил всё успешно в сроки . Макет очень понравился , как и хотел . Быстро профессионально была выполнена работа , без каких либо притензий . Вообщем человек хороший . Советую заказывать у него .
Ответный отзыв
Всё отлично!
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