sparts

Евгений sparts

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Занимаюсь рзработкой дизайнов в основном для игровых порталов. Выполняю всю работу в сроки и гарантирую её качество.

Моё портфолио: http://www.weblancer.net/users/sparts/portfolio/

Skype: sp-arts / threearts.com

ICQ: 724742

Телефон: +7 963 645 08 61

Портфолио

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Отзывы заказчиков

Isqreal
32 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Макет музыкального портала
Заказал Макет у данного человека , Выполнил всё успешно в сроки . Макет очень понравился , как и хотел . Быстро профессионально была выполнена работа , без каких либо притензий . Вообщем человек хороший . Советую заказывать у него .
Всё отлично!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $45
от 6 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга