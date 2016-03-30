spasibokras

Никита spasibokras

 
29 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
krasikov

Приветствую всех в моём профиле!

Разрабатываю дизайн сайтов любого типа и сложности, интерфейсы crm систем и приложений.

Также делаю баннеры и логотипы.  

Мои контакты: 

e-mail: [email protected] 

К оплате принимаю: 

- Расчетный счет 

- Яндекс.Деньги

Дизайн сайта
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