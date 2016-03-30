krasikov
Приветствую всех в моём профиле!
Разрабатываю дизайн сайтов любого типа и сложности, интерфейсы crm систем и приложений.
Также делаю баннеры и логотипы.
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
К оплате принимаю:
- Расчетный счет
- Яндекс.Деньги
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Landing page KINDER149 просмотров
- Саженцы121 просмотр
- Russ group152 просмотра
- Fishiki300 просмотров
- Fishiki181 просмотр
- Stars145 просмотров
- Estars143 просмотра
- Sushi161 просмотр
- Zyple124 просмотра
- DWF126 просмотров