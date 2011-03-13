Продажа новых автомобилей в Москве - автосалон официального дилера Chevlore

Автосалон «Allanda Auto» - официальный дилер автомобилей Chevrolet, KIA, Toyota, Nissan, Mazda, Great Wall, Cherry, Ford, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Daewoo, Fiat, Тагаз, ZAZ, ВАЗ в Москве - предлагает купить в кредит или наличными новые и подержанные автомобили по выгодным ценам. Действуют постоянные скидки и акции на многие модели автомобилей. Вы можете выбрать именно ту комплектацию авто, которая подходит вам как по цене, так и удобству использования (от минимальной до максимальной). Автосалон «Allanda Auto» станет вашим лучшим выбором при покупке нового автомобиля в Москве.