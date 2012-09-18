Разработка мобильных приложений, web сайтов

SP Company - компания созданная в начале 2012 года, в сфере IT услуг.

Миссия SP Company - реализовывать полезные проекты для общества и наших клиентов в информационных технологиях и других сферах, основываясь на принципах высочайшего качества сервиса и лучших человеческих качеств.

﻿ Основным профилем компании являются информационные технологии, а именно услуги по созданию веб-сайтов и мобильных сайтов, продвижение сайтов в поисковиках, создание приложений для мобильных устройств.