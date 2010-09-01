Переводчик английского, немецкого, испанского языков
Образование:
Днепровский университет им. А. НобеляПереводчик английского, немецкого, испанского
09.2018 - 03.2020
Полтавский педагогический университетУчитель английского
09.2014-05.2018
Днепровский педагогический колледжУчитель английского языка
09.2010-05.2014
Я являюсь учредителем компании SpeakOk ( бюро переводов), могу работать с такими языковыми парами
английский-русский;
немецкий- русский;
испанский-русский;
русский- украинский
Если вам необходимы другие переводы свяжитесь с нами через почту [email protected]