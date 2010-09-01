Переводчик английского, немецкого, испанского языков

Образование:

Днепровский университет им. А. Нобеля

Переводчик английского, немецкого, испанского

09.2018 - 03.2020

Полтавский педагогический университет

Учитель английского

09.2014-05.2018

Днепровский педагогический колледж

Учитель английского языка

09.2010-05.2014

Я являюсь учредителем компании SpeakOk ( бюро переводов), могу работать с такими языковыми парами

английский-русский;

немецкий- русский;

испанский-русский;

русский- украинский

Если вам необходимы другие переводы свяжитесь с нами через почту [email protected]