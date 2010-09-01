speakok

Оксана Смирнова speakok

 
29 летУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Переводчик английского, немецкого, испанского языков

Образование:

Днепровский университет им. А. Нобеля

Переводчик английского, немецкого, испанского 

 09.2018 - 03.2020 

Полтавский педагогический университет

Учитель английского

 09.2014-05.2018 

Днепровский педагогический колледж

Учитель английского языка

09.2010-05.2014 

Я являюсь учредителем компании SpeakOk ( бюро переводов), могу работать с такими языковыми парами

английский-русский;

немецкий- русский;

испанский-русский;

русский- украинский

Если вам необходимы другие переводы свяжитесь с нами через почту [email protected]