1) Проект TRENDY PUF - Модная бескаркасная мягкая мебель (Владивосток, trendypuf.ru) — Розничная торговля

Учредитель

TRENDY PUF - это личный проект (стартап) по продаже модной бескаркасной мягкой мебели (бин бэг) через интернет. Я являюсь основателем компании.

Для продвижения своих товаров в интернет мною был создан сайт www.trendypuf.ru, были налажены контакты с поставщиком бин бэгов, отлажена схема доставки товара, налажены каналы сбыта. На протяжении всего времени велись работы по поиску и привлечению новых клиентов, маркетинговые работы и работы по улучшению сервиса.

2) ООО "ВЛ-Консалтинг" (Владивосток, vl-k.su) — Информационные технологии/системная интеграция

Руководитель проекта

В компании являлся руководителем проектов по разработке и внедрению систем автоматизации учета.

Занимался проектом по автоматизации предприятия КГУП "Приморский водоканал":

1) развитием и поддержкой основной системы по учету сбыта 1С Управление сбытом водоканала на базе 1С Предприятие 7.7:

- написание отчетов;

- доработка существующей конфигурации по заказу;

2) проект по развитию и поддержке собственной конфигурации 1С Колл-центр на базе 1С CRM:

- реализация механизмов ввода показаний приборов учета;

- реализация механизмов расчета потребления воды и канализации;

- реализация обмена данными между 1С Колл-центр и 1С Управление сбытом водоканала;

- написание аналитических отчетов и другое.

3) проект по разработке новой системы управления сбытом водоканала на базе 1С CRM:

- написание и согласование технических заданий с заказчиком;

- постановка задачи программистам;

- участие в написание новой конфигурации с нуля, согласно техническим заданиям;

- перенос данных в новую информационную базу;

- обучение пользователей.

Результатом было успешное внедрение новой учетной системы 1С Управление сбытом водоканала на базе 1С Предприятие 8.2.

Занимался так же доработкой типовых конфигураций 1С: Бухгалтерия, ЗУП, Управление торговлей, УПП.

3) Savage (Москва, www.savage.ru) — Розничная торговля

Программист 1С первой категории

Компания SAVAGE является активно развивающейся, успешной компанией по производству практичной, модной, стильной и современной одежды.

В компании занимал должность программиста 1С первой категории.

За время работы занимался задачами:

1) разработкой и поддержкой собственной конфигурации для розничной торговли Client Shop Savage 2 на базе 1С Управление торговлей 11:

- реализовал обмен между магазинами клиентов и нашей "буферной базой" (единная информационная база продаж всех клиентов) используя технологию web-сервисов;

- реализовал обмен между управленческой учетной системой и "буферной базой";

- реализовывал блок розничной торговли, блок учета остатков товаров, рабочее место кассира, блок закупок, написал множество аналитических отчетов и вспомогательных обработок;

- всегда работал на улучшение существующей конфигурации.

2) доработкой управленческой информационной системы, блоки:

- учет затрат;

- бюджетирование,

- расширенная аналитика учета;

- складской учет;

- управление взаиморасчетами;

- управление денежными средствами;

- управление закупками;

- управление продажами;

- розничная торговля;

- разграничение прав пользователей (в том числе RLS);

- обмен данными.

3) поддержкой систем 1С Бухгалтерия и 1С Зарплата и управление персоналом:

- обновление конфигураций (порядка 40 информационных баз);

- поиск и устранение ошибок конфигурации, а так же поиск и устранение ошибок данных;

- написание дополнительных внешних отчетов и обработок;

- реализация обмена между информационными базами.

4) поддержкой и развитием системы документооборота компании:

- администрирование системы документооборота;

- поиск и устранение ошибок;

- реализация новых документов и процессов согласования.

4) ООО "ВЛ-Консалтинг" (Владивосток, vl-k.su) — Информационные технологии/системная интеграция

Руководитель группы автоматизации учета

В должностные обязанности входили управление группой программистов, обучение программистов, сопровождение проектов по автоматизации учета на платформах 1С Предприятие 8, 7.7, написание, доработка программ на базе 1С, составление документации, предпроектные обследования, формирование технических заданий, контроль загруженности подчиненных, предоставление регламентных отчетов руководству, предварительная оценка проектов как в денежном, так и в ресурсном эквивалентах.

Являлся ответственным за обслуживание программ на базе 1С Предприятие 7.7 и 8 ключевого клиента нашей компании КГУП "Приморский водоканал" г. Владивосток.

За время работы было написано множество отчетов, документов, обработок, выполнено множество настроек типовых и не типовых конфигураций, успешно реализованы проекты по переносу данных с использованием конвертации данных, настройки распределенных баз данных и многое другое.

4) ОАО "МТС", оператор сотовой связи (Владивосток) — Информационные технологии/системная интеграция

Специалист отдела эксплуатации информационных технологий

В компании МТС занимал должность специалиста отдела эксплуатации информационных технологий.

В должностные обязанности входило:

- написание скриптов для выборки данных из базы данных;

- поддержка, доработка прикладного ПО;

- исправление некорректных данных в АСР Foris (биллинговая система МТС);

- решение заявок пользователей поступающих в Service Desk.

- участие в регламентных мероприятиях связанных с билингом.

За время работы мною было написано множество скриптов на языке PL/SQL, большее количество которых я автоматизировал (процесс формирования скрипта, сохранения результатов запросов в файл и отправки на e-mail заказчика был полностью автоматический).

Апрель 2008 — декабрь 2008 (9 месяцев)

Группа компаний "Дальневосточная региональная компания" (Владивосток)

Программист 1С

Группа компаний "Дальневосточная региональная компания" - это один из самых крупных холдингов Приморского края включающего в себя сеть супермаркетов "RED Mart" (по состоянию на 2008 год).

Моими обязанностями были поддержка и развитие программных комплексов на базе платформы "1С: Предприятие 8".

Работал с программными продуктами: "1С: Управление производственным предприятием", "1С-Рарус: Альфа-Авто", "1С-Рарус: "Общепит".

Участвовал в проектах по автоматизации бухгалтерии, казначейства, консолидации данных, разграничения прав пользователей, разработкой интерфейсов, регламентной и управленческой зарплаты, управленческого учета, системы дисконтных карт и многое другое.

За время работы мною было написано множество отчетов, обработок, документов. В реализациях было применено большинство механизмов, предоставляемых платформой "1С: Предприятие 8".

5) ООО "Айтерра", 1С Франчайзи (Владивосток) — Информационные технологии/системная интеграция

Программист 1С

Работая в компании оказывал нашим клиентам услуги по автоматизации учета на базе платформ "1С: Предприятие 7.7" и "1С: Предприятие 8".

Мною были успешно выполнены проекты по автоматизации учета наших клиентов на базе программных продуктов 1С:

1С: Предприятие 8:

- "1С: Бухгалтерия"

- "1С: Управление торговлей"

- "1С: Управление производственным предприятием"

- "1С Рарус: Альфа-Авто"

- "1С: Зарплата и управление персоналом"

1С: Предприятие 7.7:

- "1С: Управление сбытом водоканала"

- "1С: Бухгалтерия 7.7"

За время работы занимался доработкой как типовых так и не типовых конфигураций, написанием отчетов и обработок, настройкой планов обмена данными и многими другими задачами.