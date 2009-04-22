spectrolas

Стал копирайтером тогда, когда и слова такого у нас в обиходе не было.

Фамилия Имя Отчество: Власенко Виталий Валериевич.

Место проживания: Киев,

Телефон: моб. 8(050) 807 57 13

E-mail: [email protected]

Киевский национальный университет им. Шевченко

Дополнительное образование: 1986-1989 аспирантура, 1990 кандидат наук.

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

Разработка плана и проведение работ. Самостоятельная работа и руководство группой, сектором.

Анализ литературных источников, написание обзоров, отчетов, статей в русско-, украинско- и англоязычные издания. Проведение патентного поиска, подача заявок, сопровождение и получение патентов на изобретения. Разработка автоматизирорванных комплексов для проведения исследований.

Работа в области рекламы. Радио «Ностальгия», «Радио Большого Города» (сейчас это радио «Апельсин»).

Должностные обязанности:

Разработка текстов, редактирование сценариев аудиороликов, рекламных кампаний.

Сотрудничество с печатными изданиями («Деловая Столица», «Чистая прибыль») в разделе «Наука и технологии».

Другие навыки:

Углубленный пользователь ПК и сети Internet;

владею в совершенстве редакторскими программами Microsoft,

знание английского языка (хороший уровень для чтения и написания статей).

Имею более сотни печатных работ как научного, так и публицистического характера на русском, украинском, английском. Являюсь автором 14 авторских свидетельств и патентов.

Личностные качества:

стремление к профессиональному росту и

самоусовершенствованию, ответственность, быстрая

обучаемость, коммуникабельность,

целеустремленность, творческий подход к решению

проблем, аналитический склад ума, пунктуальность.