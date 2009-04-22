spectrolas

Фамилия Имя Отчество: Власенко Виталий Валериевич.
Место проживания: Киев,
Телефон: моб. 8(050) 807 57 13
E-mail: [email protected]
Киевский национальный университет им. Шевченко
Дополнительное образование: 1986-1989 аспирантура, 1990 кандидат наук.
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
Разработка плана и проведение работ. Самостоятельная работа и руководство группой, сектором.
Анализ литературных источников, написание обзоров, отчетов, статей в русско-, украинско- и англоязычные издания. Проведение патентного поиска, подача заявок, сопровождение и получение патентов на изобретения. Разработка автоматизирорванных комплексов для проведения исследований.
Работа в области рекламы. Радио «Ностальгия», «Радио Большого Города» (сейчас это радио «Апельсин»).
Должностные обязанности:
Разработка текстов, редактирование сценариев аудиороликов, рекламных кампаний.
Сотрудничество с печатными изданиями («Деловая Столица», «Чистая прибыль») в разделе «Наука и технологии».
Другие навыки:
Углубленный пользователь ПК и сети Internet;
владею в совершенстве редакторскими программами Microsoft,
знание английского языка (хороший уровень для чтения и написания статей).
Имею более сотни печатных работ как научного, так и публицистического характера на русском, украинском, английском. Являюсь автором 14 авторских свидетельств и патентов.
Личностные качества:
стремление к профессиональному росту и
самоусовершенствованию, ответственность, быстрая
обучаемость, коммуникабельность,
целеустремленность, творческий подход к решению
проблем, аналитический склад ума, пунктуальность.