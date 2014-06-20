speran-skiy

http://abatova.ru/ необходима доработка сайта
Максим Кукаров speran-skiysperan-skiy
Опыт работы — 3 года
ingate — Информационные технологии, интернет
seo-специалист
Обязанности и функции:
1. Продвижение федеральных сайтов проектов компании в поисковых системах по ключевым
регионам:
• разработка стратегии и планирование продвижения сайтов;
• подбор и анализ эффективности ключевых запросов (составление семантического ядра), их
последующий мониторинг;
• внутренняя оптимизация сайтов (работа с заголовками, мета-тегами, работа с текстами,
перелинковка и т.д.);
• работа с внешними факторами (ссылочные биржи, отбор и закупка ссылок по своим
алгоритмам).
2. Взаимодействие с внутренними заказчиками (руководители, менеджеры, маркетологи
проектов) и исполнителями:
• работа с копирайтерами (составление заданий на написание текстов, обучение написанию
текстов, необходимых с точки зрения seo);
• составление ежемесячных и ежегодных отчетов для руководителей.
3. Тесная работа с командой веб-разработки (внутренняя веб-студия):
• участие в процессе разработки структуры сайтов при запуске новых проектов или переделке
существующих;
• технический аудит сайтов, написание заданий на доработку CMS и создание необходимых
модулей.
4. Анализ продвижения и его результатов:
• работа с системами аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics), настройка целей;
Резюме обновлено 6 ноября 2013 в 08:57 1/4• работа со специализированными сервисами (Яндекс.Вебмастер, инструменты для
веб-мастеров Google, кабинет вебмастера mail.ru и др.)
• работа с профессиональными seo-программами;
• анализ конкурентов
Специализация:
• Технический seo-аудит;
• Внутренняя оптимизация сайтов;
• Юзабилити и семантическая верстка;
• Работа с биржами ссылок.
Профессиональные навыки, умения:
• Верстка html + css на хорошем уровне, большой опыт;
• Php, mysql на уровне понимания и возможности правки;
• Опыт работы с популярными CMS, экспертное знание DLE и WordPress;
• Необходимые знания пакетов MS Office и Photoshop;
• Многолетний опыт создания собственных проектов с нуля, их оптимизация, продвижение,
монетизация.
• Собственная команда фрилансеров-профессионалов в разных областях.
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
abatova.ru Необходима верстка для ровного и симметричного отображения на моб. устройствах. плюс внесения изменений в стили, для того чтобы на разных позициях отображение элементов было одинаковымHTML-верстка11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Необходимо на готовом работающем сайте, выполнить верстку css, чтобы адаптивный дизайн шаблона превратился в обычный, который будет одинаково отображаться на всех устройствахHTML-верстка17 заявокЗакрыт10 лет назад