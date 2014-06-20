speran-skiy

seo-специалист Информационные технологии, интернет, телеком • Старт

Опыт работы — 3 года

ingate — Информационные технологии, интернет

seo-специалист

Обязанности и функции:

1. Продвижение федеральных сайтов проектов компании в поисковых системах по ключевым

регионам:

• разработка стратегии и планирование продвижения сайтов;

• подбор и анализ эффективности ключевых запросов (составление семантического ядра), их

последующий мониторинг;

• внутренняя оптимизация сайтов (работа с заголовками, мета-тегами, работа с текстами,

перелинковка и т.д.);

• работа с внешними факторами (ссылочные биржи, отбор и закупка ссылок по своим

алгоритмам).

2. Взаимодействие с внутренними заказчиками (руководители, менеджеры, маркетологи

проектов) и исполнителями:

• работа с копирайтерами (составление заданий на написание текстов, обучение написанию

текстов, необходимых с точки зрения seo);

• составление ежемесячных и ежегодных отчетов для руководителей.

3. Тесная работа с командой веб-разработки (внутренняя веб-студия):

• участие в процессе разработки структуры сайтов при запуске новых проектов или переделке

существующих;

• технический аудит сайтов, написание заданий на доработку CMS и создание необходимых

модулей.

4. Анализ продвижения и его результатов:

• работа с системами аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics), настройка целей;

Резюме обновлено 6 ноября 2013 в 08:57 1/4• работа со специализированными сервисами (Яндекс.Вебмастер, инструменты для

веб-мастеров Google, кабинет вебмастера mail.ru и др.)

• работа с профессиональными seo-программами;

• анализ конкурентов

Специализация:

• Технический seo-аудит;

• Внутренняя оптимизация сайтов;

• Юзабилити и семантическая верстка;

• Работа с биржами ссылок.

Профессиональные навыки, умения:

• Верстка html + css на хорошем уровне, большой опыт;

• Php, mysql на уровне понимания и возможности правки;

• Опыт работы с популярными CMS, экспертное знание DLE и WordPress;

• Необходимые знания пакетов MS Office и Photoshop;

• Многолетний опыт создания собственных проектов с нуля, их оптимизация, продвижение,

монетизация.

• Собственная команда фрилансеров-профессионалов в разных областях.