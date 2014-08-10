Копирайтер, рекламный агент

Здравствуйте, я предлагаю свои услуги написания качественных статей для Вашего сайта, будь то рекламные, либо описательные статьи. Имею двухлетний опыт работы копирайтером, как фрилансер, и как штатный работник в одной компании. Занимаюсь практически во всех областях: от рекламы строительных материалов, до описания всевозможных электронных устройств. Пишу быстро и красиво, умею грамотно обращаться с ключами, по которым Вашу статью легко найдут в любой поисковой системе.

Также я работал в качестве рекламного агента. Распространяю информацию о товаре и нахожу потенциальных покупателей для любой продукции. Умею заинтересовывать клиентов, уверять в исключительности предлагаемого им товара.

Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество!