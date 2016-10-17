Уважаемый заказчик! Выполню работу по рерайту/копирайту текстов различных объемов. Что ожидаю получить от вас:
- четко сформулированное задание;
- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);
- своевременную оплату (WebMoney/Карта ПриватБанка).
С моей стороны при реализации каждого проекта:
- пунктуальность;
- четкое выполнение ТЗ;
- грамотность;
- творческий подход к заданию;
- поддерживается постоянная связь с заказчиком;
- проверяется уникальность по Advego Plagiatus (также можно проверять с помощью другого сервиса, оговаривается с заказчиком);
- низкие цены.
Цены:
рерайт — 1 $.
копирайт — 2 $.
Цены указаны за 1000 знаков без пробелов.
Связаться со мной можно по скайпу или в ЛС. Жду ваших заказов!
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