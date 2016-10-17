Уважаемый заказчик! Выполню работу по рерайту/копирайту текстов различных объемов. Что ожидаю получить от вас:

- четко сформулированное задание;

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- своевременную оплату (WebMoney/Карта ПриватБанка).

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- пунктуальность;

- четкое выполнение ТЗ;

- грамотность;

- творческий подход к заданию;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- проверяется уникальность по Advego Plagiatus (также можно проверять с помощью другого сервиса, оговаривается с заказчиком);

- низкие цены.

Цены:

рерайт — 1 $.

копирайт — 2 $.

Цены указаны за 1000 знаков без пробелов.

Связаться со мной можно по скайпу или в ЛС. Жду ваших заказов!