Spiffies

Гигиена зубов и полости рта важна не только взрослым людям, но и маленьким детям и даже младенцам. Spiffies — это удобные салфетки в гигиеничной одноразовой упаковке. Компания ДР Продактс выпускает салфетки для гигиены полости рта с 2003 года. Наша продукция высокого качества и соответствует мировым стандартам. Салфетки для зубов бережно очищают полость рта и первые молочные зубы малыша. Эффективно защищают молочные зубы от кариеса. Сохраняют гигиеничность в течение всего срока годности. Содержит только гипоаллергенные компоненты. Но даже при профилактике кариеса у детей с помощью дентальных салфеток малыш должен регулярно посещать стоматолога.