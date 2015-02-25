spinweb

Алексей spinweb

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Качественный и интересный контент.

Контакты: [email protected]

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Занимаюсь написанием текстов разных стилей и форм - рекламные, продающие, оптимизированные, статьи для главной, аналитические, обзорные и др. Широкий спектр тематик.

Умения и навыки:

  • грамотная письменная речь
  • оперативный поиск и обработка информации
  • знание психологии, риторики
  • умение работать в сжатые сроки
  • знание языков - русский, белорусский
  • легкий и понятный для аудитории стиль
Расценки: от 2$/тыс. зн.

Стоимость может меняться в зависимости от специфики заказа и сроков выполнения и оговаривается в индивидуальном порядке. Работаю по предоплате.

Предпочтительные способы оплаты:

WEBMONEY

денежный перевод Western Union

на счет Беларусбанка (для заказчиков из Беларуси)