Качественный и интересный контент.
Контакты: [email protected]
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Занимаюсь написанием текстов разных стилей и форм - рекламные, продающие, оптимизированные, статьи для главной, аналитические, обзорные и др. Широкий спектр тематик.
Умения и навыки:
- грамотная письменная речь
- оперативный поиск и обработка информации
- знание психологии, риторики
- умение работать в сжатые сроки
- знание языков - русский, белорусский
- легкий и понятный для аудитории стиль
Стоимость может меняться в зависимости от специфики заказа и сроков выполнения и оговаривается в индивидуальном порядке. Работаю по предоплате.
Предпочтительные способы оплаты:
WEBMONEY
денежный перевод Western Union
на счет Беларусбанка (для заказчиков из Беларуси)
Действие аккаунта приостановлено!