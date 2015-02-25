Качественный и интересный контент.

Контакты: [email protected]

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Занимаюсь написанием текстов разных стилей и форм - рекламные, продающие, оптимизированные, статьи для главной, аналитические, обзорные и др. Широкий спектр тематик.

Умения и навыки:

грамотная письменная речь

оперативный поиск и обработка информации

знание психологии, риторики

умение работать в сжатые сроки

знание языков - русский, белорусский

легкий и понятный для аудитории стиль

Расценки: от 2$/тыс. зн.

Стоимость может меняться в зависимости от специфики заказа и сроков выполнения и оговаривается в индивидуальном порядке. Работаю по предоплате.

Предпочтительные способы оплаты:

WEBMONEY

денежный перевод Western Union

на счет Беларусбанка (для заказчиков из Беларуси)