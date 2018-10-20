spiridonovakris

Кристина spiridonovakris

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Мой рерайт может быть дополнен переводом с англоязычных статей

Перевожу англоязычные статьи, тексты, субтитры для видео. Рерайчу русскоязычные статьи. Каждый рерайт разбавляю переводом англоязычных материалов по теме, что повышает степень уникальности статьи

Я работаю в информационном стиле. Он исключает языковой мусор, рекламные штампы и плохой синтаксис. Без этого текст становится понятным и информативным.  С русской грамматикой у меня проблем нет, а что не знаю - всегда перепроверю. В итоге вы получаете грамотно составленный текст с соблюдением правил пунктуации и правописания

Учусь и работаю в сфере туризма →  со знанием дела работаю над статьями о туроператорах, гостиничном бизнесе, о выборе лучшего отеля, курорта или даже крема для загара ; )