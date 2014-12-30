Языки, платформы, технологии, используемые в последних проектах

Русский,английский, Компас, Inventor, AutoCAD, Photoshop, CorelDRAW и др.

Другие знания

Переводы, рерайтинг, копирайтинг, поиск материала и его обработка, написание уникального текста практически по любой тематике.

О себе

Ответственность, качество и пунктуальность. Внимательность, умение быстро обучаться и запоминать новую информацию, стремление развиваться, добросовестное выполнение поставленных задач, способность самостоятельно принимать решения.