Языки, платформы, технологии, используемые в последних проектах
Русский,английский, Компас, Inventor, AutoCAD, Photoshop, CorelDRAW и др.
Другие знания
Переводы, рерайтинг, копирайтинг, поиск материала и его обработка, написание уникального текста практически по любой тематике.
О себе
Ответственность, качество и пунктуальность. Внимательность, умение быстро обучаться и запоминать новую информацию, стремление развиваться, добросовестное выполнение поставленных задач, способность самостоятельно принимать решения.
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