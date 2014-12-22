spiritokamila

верстка

Предлагаю услуги верстальщика.

Газеты, журналы, реклама любого формата любых размеров

Сдаю в срок, креативность, свободно, современная верстка.

стаж больше 5 лет.

много свёрстанных номеров газет и журналов разного формата и тематики.

сделаю быстро, на совесть, точно в срок.

Разово или на постоянной основе. Работаю удаленно. Живу в Киеве.

если нужно предоставляю резюме: где училась, диплом, полная работа, портфолио...

Работаю в рограмах Ulead Photo Express, QuarkXPress, PageMaker, Design

Premium, CorelDRAW, Photoshop, Illustrator; знание ПК и Windows на

уровне опытного пользователя

Звоните!