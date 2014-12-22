spiritokamila

верстка
Предлагаю услуги верстальщика.
Газеты, журналы, реклама любого формата любых размеров
Сдаю в срок, креативность, свободно, современная верстка.
стаж больше 5 лет.
много свёрстанных номеров газет и журналов разного формата и тематики.
сделаю быстро, на совесть, точно в срок.
Разово или на постоянной основе. Работаю удаленно. Живу в Киеве.
если нужно предоставляю резюме: где училась, диплом, полная работа, портфолио...
Работаю в рограмах Ulead Photo Express, QuarkXPress, PageMaker, Design
Premium, CorelDRAW, Photoshop, Illustrator; знание ПК и Windows на
уровне опытного пользователя
Звоните!