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Оксана Спиридонова
spiroksi
spiroksi
57 лет
Россия
/
Москва
15 лет на
фриланс
-бирже
Была
9 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Ольга
skvorushka
43 года
Россия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
33 отзыва
$10
10 баллов
15 лет назад
Сделать сайт по шаблону и прикрутить к Джумле
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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