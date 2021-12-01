Нестандартность

Краткая справка обо мне , которая может вам пригодится:

1) Я занимаюсь разработкой игр на 2D движке GMS2, на языке GML.

2) Учусь сейчас работать с движками Unity и Unreal engine 4.

3) Умею работать в пиксельном редакторе изображения " Aseprite ".

4) Смогу разработать качественную и необычную презентацию на любую тему. Работаю, в большинстве случаев, в Canva .

5) Занимался довольно успешно ютуб каналом , что позволило мне получить немалый опыт в этом деле. Так что я могу либо советовать вам как развиваться, либо начать вести канал( видео, стримы ) по интересующей Вас тематике.