Нестандартность
Краткая справка обо мне , которая может вам пригодится:
1) Я занимаюсь разработкой игр на 2D движке GMS2, на языке GML.
2) Учусь сейчас работать с движками Unity и Unreal engine 4.
3) Умею работать в пиксельном редакторе изображения " Aseprite ".
4) Смогу разработать качественную и необычную презентацию на любую тему. Работаю, в большинстве случаев, в Canva .
5) Занимался довольно успешно ютуб каналом , что позволило мне получить немалый опыт в этом деле. Так что я могу либо советовать вам как развиваться, либо начать вести канал( видео, стримы ) по интересующей Вас тематике.
Действие аккаунта приостановлено!