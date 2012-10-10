Графический дизайнер (дипломированый специалист)

Здравствуйте, меня зовут Семен Пискулин / Simon Piskulin. Этот блог посвящен тому чтобы каждый мог ознакомится с работами моих рук. Я свободный графический дизайнер, живу в Тюмени. Мои профессиональные интересы — графический дизайн, айдентика, интернет проекты. Я всегда рад новым интересным заказам и сотрудничеству.

Специализация: айдентика (разработка фирменного стиля), редизайн имеющегося фирменного стиля, техническая иллюстрация, инфографика, верстка (книг, журналов, буклетов, флаеров), разработка концепций, консультация, обучение.

Заказчики: Издательство “КоМедия” газета Quickly Weekly, “Тюменский внедорожный клуб”, Агенство “Недвижимость для Вас”, “Для большого дела”, "Мир Техники", "Томик", "Мегаполис"...