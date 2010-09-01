spisy

Анна spisy

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Кононова Анна Андреевна

Телефон: 8-920-284-25-21 (моб.), E-mail: [email protected]

Дата рождения: 05.12.1990

Цель: соискание должности переводчика/экономиста

Образование

2008-2013 гг. (очно)

Орловский Государственный Университет

Факультет: иностранных языков (английский, немецкий языки)

Специальность: лингвист, переводчик

Дополнительное образование

2009-2014 гг. (заочно)

Орловский Государственный Университет

Факультет: экономический

Специальность: финансы и кредит

Опыт работы:

09.2009 г.- по настоящий момент - ООО «Телесервис», Call center

Должность: специалист по продажам, наставник

Обязанности: продажа продукта (интернет, банковские услуги), холодный обзвон, обучение новых операторов

Профессиональные достижения: показатели продаж выше нормы

09.2010- по настоящий момент

Должность: репетитор английского языка

Занятия английским языком с начинающими, продолжающими и совершенствующимися

09.2011- по настоящий момент – разные организации

Должность: внештатный переводчик

- Переводы текущей электронной переписки с английского на русский (коммерческих предложений, электронных писем)

- Выполнение переводов технической и экономической документации с/на английский язык

Знание иностранных языков: английский (свободно), немецкий (базовые знания)

Степень владения компьютером: продвинутый пользователь( MS Office, включая Word‚ Excel, ABBYY Fine Reader‚ Multitran)