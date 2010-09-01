Кононова Анна Андреевна
Телефон: 8-920-284-25-21 (моб.), E-mail: [email protected]
Дата рождения: 05.12.1990
Цель: соискание должности переводчика/экономиста
Образование
2008-2013 гг. (очно)
Орловский Государственный Университет
Факультет: иностранных языков (английский, немецкий языки)
Специальность: лингвист, переводчик
Дополнительное образование
2009-2014 гг. (заочно)
Орловский Государственный Университет
Факультет: экономический
Специальность: финансы и кредит
Опыт работы:
09.2009 г.- по настоящий момент - ООО «Телесервис», Call center
Должность: специалист по продажам, наставник
Обязанности: продажа продукта (интернет, банковские услуги), холодный обзвон, обучение новых операторов
Профессиональные достижения: показатели продаж выше нормы
09.2010- по настоящий момент
Должность: репетитор английского языка
Занятия английским языком с начинающими, продолжающими и совершенствующимися
09.2011- по настоящий момент – разные организации
Должность: внештатный переводчик
- Переводы текущей электронной переписки с английского на русский (коммерческих предложений, электронных писем)
- Выполнение переводов технической и экономической документации с/на английский язык
Знание иностранных языков: английский (свободно), немецкий (базовые знания)
Степень владения компьютером: продвинутый пользователь( MS Office, включая Word‚ Excel, ABBYY Fine Reader‚ Multitran)