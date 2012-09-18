Есть сайт с посещаемостью 5000 человек в день, при этом доход в месяц выходит 1500р. На сайте установленны 2 тизерных блока directAdvert. Необходимо увеличить доходность сайта. Например в этой статье сайт с посещаемостью в 40 000 человек ...