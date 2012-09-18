Требуется создать текст для размещения в Википедии про Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования. Исходные данные – сайт завода, плюс любая информация, какая понадобится. Очень желателен опыт работы с Википедией.
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