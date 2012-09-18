spnova

Громов Иван spnova

 
54 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
kaskad_ka
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Создание текста для Википедии про завод
Хороший заказчик, рекомендую.
Приятно работать с ответственным человеком. Сложный текст был написан быстро и грамотно. Спасибо!!
Ответный отзыв
rlvov87
Роман 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Переделать расчёт калькулятора
Понятное ТЗ, моментальная оплата.
Спасибо
Ответный отзыв
shytnik_igor
Игорь 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$16
10 баллов
9 лет назад
Переименовать проект и подготовить для публикации в Google Play
Хороший заказчик, доволен сам и вам рекомендую.
Всё супер.
Ответный отзыв
alex-maximum
Александр 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
25 отзывов(-2)
$25
10 баллов
9 лет назад
Лизинг Европлан
Проработали ТЗ, работа понравилась. Рекомендую.
Быстро, без лишних вопросов, код на уровне. Спасибо!
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