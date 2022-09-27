spodar_k09643705

Фрилансер. Работаю на результат!

Привет!Меня зовут Катя. Я только начинаю свой путь фрилансера, но уверенна, что справлюсь, так как имею достаточно разного опыта. Имею высшее образование инженера технолога - конструктора, Около 10 лет проработала в сфере красоты и открыла свою студию ( пандемия внесла свои коррективы), пришлось закрыть, но я не впала в отчаяние и открыла кафе , которое успешно проработало 1,5 года ( тут свои коррективы внесла война). Даже в самые трудные времена я не опускала руки , среди моих подработок есть и уборка офисов и продажа цветов. И всегда я работала на хороший результат:) . Я свободно владею : украинским, русским, немецким, польским, итальянским языками , английский на хорошем разговорном ( сейчас активно его подтягиваю). Буду рада быть вам полезной!