Выполняю перевод с английского на русский. Опыт работы - более 5 лет.

Предпочтительные тематики переводов: спорт, авиация, художественная литература, электроника. Также уверенно себя чувствую в областях: компьютеры, искусство, животные, педагогика, география, история, математика, хотя ,безусловно, возможны и другие варианты, необходимо рассматривать конкретный случай.

Выполняю перевод стихов с сохранением рифмы и размера.

При работе как правило пользуюсь электронным словарем ABBYY Lingvo и толковым словарем английского языка.

С грамматикой и синтаксисом русского языка проблем нет.

Ориентировочная стоимость за страницу 5$ (зависит от тематики и сложности текста), при этом, как правило, перевожу не более 2-3 страниц в день и не более 15 страниц в неделю, так как подрабатываю вечерами, после основной работы.

Надеюсь, что данная информация заинтересует Вас и рассчитываю на взаимовыгодное сотрудничество.