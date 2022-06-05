sporosenkotext

Рерайт\Копирайт\Статьи на заказ\ любая сфера(тематика)

Имею опыт работы в "Жёлтой прессе" - писал статьи на заказ для нескольих изданий(Подписал NDA).

Имею опыт написания технических статей для западной аудитории(крипто тематика- нфт, блокчейн, смарт контракты)

Большое желание писать на философские и психологическо-когнитивные темы, могу подстроить свой стиль написания под любые цели(использую скрытые и прямые тригеры - готов привести пример). От продажи услуг - до поднятия духа и ментального здоровья. Персональный коучинг обсуждается индвидуально!