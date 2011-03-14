sportnadivane

Наша компания - это сплоченная команда любителей спорта и активного отдыха.

Мы не понаслышке знаем, с какими сложностями можно столкнуться в походе, альпинистском восхождении или, например, сплавах по горным рекам. И знаем насколько грамотно подобранная экипировка может облегчить жизнь и помочь насладится уникальными моментами путешествия или чувствовать себя комфортно во время активного отдыха.

Поэтому в нашем магазине мы предлагаем вам качественную продукцию ведущих мировых производителей:

Tendon - крупный европейский производитель веревок для спортивного скалолазания и альпинизма

Asolo - высококачественная треккинговая обувь для профессионалов и любителей.

Salewa - один из ведущих мировых производителей экипировки для активного спорта и отдыха в горах, высокотехнологичная одежда, палатки, спальные мешки, альпинистское снаряжение.

Deuter - ведущий производитель рюкзаков и туристического снаряжения.

Grangers - мировой лидер в производстве средств по уходу за снаряжением, обовью и одеждой.

Outdoor Project - качественное снаряжение для активного отдыха: палатки, спальные мешки, туристические коврики.

Accapi - высокофункциональное термобелье непревзойденного качества - комплексный подход к защите тела

Мы не просто продаем одежду и снаряжение для туризма, мы сами ими пользуемся и предлагаем вам самое лучшее.