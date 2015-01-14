Переводчик и контент менеджер англ-рус...

ОБРАЗОВАНИЕ:

Частная Российская Школа г. Дубай (ОАЭ, 2001-2004)

Астраханский Государственный Технический Университет ( АГТУ ) – специалист в сфере социально-культурного сервиса и туризма (РФ, г. Астрахань, 2006-2011)

ЯЗЫКИ:

Русский – родной

Татарский – родной

Английский – уровень продвинутый

Испанский – уровень начальный

РАБОЧАЯ ПРАКТИКА:

Министерство спорта и туризма Астраханской области – РФ, г. Астрахань.

Помощник администратора– летние практики с 2008 по 2011. Обязанности:

· сбор и анализ информации о туризме в области

· обработка документации

· обновление информации о туристских ресурсах региона

· определение туристского потенциала территории

СЕРТИФИКАТЫ:

1/ ВС РФ – 1 год караульной службы какводитель и вожатый караульных собак

2/ Сертификат “Global English corp.” за овладение деловым английским языком

3/ Работник месяца в отеле Кемпински 5 звезд “Emirates Palace” г. Абу-Даби (ОАЭ)

ОПЫТ РАБОТЫ:

1/ Интернет-провайдер «Астра+» - РФ, Астрахань

Оператор на телефоне – частичная занятость в 2011.Обязанности:

Ответственный за продвижение интернет-услуг.

3/ Отель Кемпински 5 звезд “Emirates Palace” – ОАЭ, г. Абу-Даби

Консьерж – постоянная работа в 2013. Обязанности:

· предоставление полного набора развлекательных услуг отеля истраны в целом

· обработка заявок гостей и передача информации в нужный отдел

2/ Турагентство “Индигоl”– РФ, г. Белебей

Маркетолог – постоянная работа с 2014 года по настоящее время. Обязанности:

· реклама

· обновление туристской информации

· продвижение в услуг турфирмы в соц. сетях

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ,НАВЫКИ:

· желание получить переобучение на техническую специальность

· во время учебы хорошо справлялся с картографией и черчением

· работу стараюсь выполнить тщательно, скорее дотошен

· уверенно владею английским

· внимателен

Навыкииспользования компьютерной техники и технологии:

· уверенный пользователь MS Office и интернета

· постоянно развиваюсь в использовании нового программного обеспечения

ХОББИ: настольный теннис, бег, велогонки, судоку, психология, иностранные языки, чтение.

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