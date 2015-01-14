ОБРАЗОВАНИЕ:
Частная Российская Школа г. Дубай (ОАЭ, 2001-2004)
Астраханский Государственный Технический Университет (АГТУ) – специалист в сфере социально-культурного сервиса и туризма (РФ, г. Астрахань, 2006-2011)
ЯЗЫКИ:
Русский – родной
Татарский – родной
Английский – уровень продвинутый
Испанский – уровень начальный
РАБОЧАЯ ПРАКТИКА:
Министерство спорта и туризма Астраханской области – РФ, г. Астрахань.
Помощник администратора– летние практики с 2008 по 2011. Обязанности:
· сбор и анализ информации о туризме в области
· обработка документации
· обновление информации о туристских ресурсах региона
· определение туристского потенциала территории
СЕРТИФИКАТЫ:
1/ ВС РФ – 1 год караульной службы какводитель и вожатый караульных собак
2/ Сертификат “Global English corp.” за овладение деловым английским языком
3/ Работник месяца в отеле Кемпински 5 звезд “Emirates Palace” г. Абу-Даби (ОАЭ)
ОПЫТ РАБОТЫ:
1/ Интернет-провайдер «Астра+» - РФ, Астрахань
Оператор на телефоне – частичная занятость в 2011.Обязанности:
Ответственный за продвижение интернет-услуг.
3/ Отель Кемпински 5 звезд “Emirates Palace” – ОАЭ, г. Абу-Даби
Консьерж – постоянная работа в 2013. Обязанности:
· предоставление полного набора развлекательных услуг отеля истраны в целом
· обработка заявок гостей и передача информации в нужный отдел
2/ Турагентство “Индигоl”– РФ, г. Белебей
Маркетолог – постоянная работа с 2014 года по настоящее время. Обязанности:
· реклама
· обновление туристской информации
· продвижение в услуг турфирмы в соц. сетях
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ,НАВЫКИ:
· желание получить переобучение на техническую специальность
· во время учебы хорошо справлялся с картографией и черчением
· работу стараюсь выполнить тщательно, скорее дотошен
· уверенно владею английским
· внимателен
Навыкииспользования компьютерной техники и технологии:
· уверенный пользователь MS Office и интернета
· постоянно развиваюсь в использовании нового программного обеспечения
ХОББИ: настольный теннис, бег, велогонки, судоку, психология, иностранные языки, чтение.
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